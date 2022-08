Elezioni, Fossi (Pd) a Empoli: i due appuntamenti

L'agenda elettorale di Emiliano Fossi, candidato del centrosinistra nel collegio della provincia di Firenze per la Camera, domani farà tappa a Empoli.

Alle ore 9.30 è prevista la visita al mercato di Empoli con la sindaca Brenda Barnini e il consigliere regionale Enrico Sostegni. Alle ore 12, invece, ci sarà la visita al Centro Aiuto Donna Lilith (via XX Settembre, 17) delle Pubbliche Assistenze di Riunite di Empoli, con sosta al bar gestito dalla cooperativa Sos Luna composta da donne fuggite alla violenza; successivamente Fossi andrà a Casa Matilda ( in via Carucci, 105), dove sono ospitate donne con figli che hanno iniziato un percorso al centro antiviolenza

Fonte: Ufficio Stampa