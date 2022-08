Festa del Parco letterario Policarpo Petrocchi, si parte

Prenderà il via venerdì 2 per proseguire sabato 3 e domenica 4 settembre la seconda Festa del Parco letterario Policarpo Petrocchi di Castello di Cireglio, inaugurato lo scorso anno.

Nutrito il programma di iniziative dedicate al famoso letterato, lessicografo e filologo pistoiese: dalle visite guidate alla musica e canti della tradizione toscana, dalle passeggiate alla presentazione di libri e ricerche, dall’animazione e giochi per bambini alla mostra mercato e allo yoga.

Il Parco letterario Petrocchi è nato da un accordo di collaborazione tra Comune di Pistoia e associazione Società Onore e Lavoro 1880 - ente capofila del partenariato con le associazioni Amo la Montagna e Storia e Città - a cui si è sostituita l’associazione Castel di Cireglio Arci-Aps, attuale soggetto gestore. L’accordo ha previsto l’assegnazione da parte del Comune di un contributo economico per l’avvio del progetto grazie al quale il gestore, assieme anche all’impegno delle associazioni locali, è riuscito a dare vita al Parco letterario con lo scopo di custodire e salvaguardare il luogo nativo di Policarpo Petrocchi (1852 – 1902), oltre a valorizzare il territorio con ricadute e benefici sul sistema produttivo locale. Il Comune di Pistoia ha inoltre stipulato una convenzione triennale con la società Paesaggio Cultura Italiano per l’utilizzo del marchio e al fine di inserire il Parco nella rete dei parchi letterari. Il Parco letterario ha beneficiato di un ulteriore contributo da parte dell’Amministrazione comunale per la realizzazione del programma di attività culturali 2022.

Il programma della festa si aprirà a Pistoia venerdì 2 settembre a partire dalle 17 con la passeggiata Per Pistoia con Policarpo attraverso la quale sarà possibile visitare i luoghi dove ha vissuto il letterato: nell’abitazione dello zio prete e in quella della donna amata, Clementina Biagini. L’appuntamento è curato da Claudio Gori (partenza da via Puccini, di fronte al Seminario).

Le altre due giornate si svolgeranno nel borgo di Castello di Cireglio.

Sabato 3 settembre alle ore 10.30 nella Locanda della Sapienza si terrà l’incontro-dibattito su “Le attività e i progetti del Parco letterario Policarpo Petrocchi”. Saranno presenti, tra gli altri, il sindaco di Pistoia e il presidente del Parco letterario Policarpo Petrocchi. L’iniziativa è aperta a tutti. Alle 17 nella Locanda della Sapienza è previsto l’appuntamento L’ospite della Festa 2022: il Parco letterario Francesco Petrarca di Arquà (Padova). All’iniziativa parteciperanno il presidente dei Parchi letterari Stanislao De Marsanich e il presidente del Parco letterario Petrarca Claudia Baldin. Alle 18.15 nella piazzetta del Campanile si terrà Ma il bel sogno si realizzerà presto, lettura scenica a cura di Melampoteatro con Giulia Ferri nelle vesti di Clementina Biagini. Nell’occasione sarà presentato il libro di Elena Felicani (Franco Angeli, 2022) che raccoglie le lettere di Clementina Biagini a Policarpo Petrocchi. Saranno presenti l’autrice del volume e Giovanna Frosini dell’Università per Stranieri di Siena. Alle 20 sarà possibile cenare nella Locanda della Sapienza (Circolo Il Cantuccio). Info e prenotazioni: 393 8197844. La giornata si conclude alle 21.15 a Capivilla con la presentazione della ricerca sulla storia del paese attraverso le testimonianze orali, curata da Giovanni Contini storico delle fonti orali e curatore del progetto, dal titolo Raccontare Castello di Cireglio. Durante la serata interverranno il vicepresidente di Uniser Pistoia Ezio Menchi e lo storico Claudio Rosati.

Domenica 4 settembre dalle 10 alle 19 nelle vie e nella piazzetta di Castello di Cireglio verrà allestita la mostra mercato il paniere del Parco con prodotti della montagna. Partecipano Podere Monaverde, Azienda Agricola Verdetti, Azienda agricola Vergiole, Azienda Il Sottobosco e Floricoltura Daniela. Alle 9 è previsto Trekking nel Parco letterario con partenza da Castello di Cireglio, sotto il monumento di Petrocchi. Il rientro è previsto alle 13 con pranzo in paese. L’iniziativa è in collaborazione con Antologia Viaggi (info e iscrizioni: 0573 367158, email moreno@antologiaviaggi.it). Alle 10 nel Castagneto in Santa Yoga e vibrazioni sonore a cura di Silvia Livi (info e prenotazioni: 339-7453218). Alle 11 animazione e giochi per le vie del paese, a cura dell’Associazione Bimbi per Sempre. Per pranzo è possibile mangiare alla Locanda della Sapienza (Circolo Il Cantuccio) info e prenotazioni: 393-8197844 e all’Osteria all’aperto delle Aziende del parco. Infine dalle 16 alle 19 in un altro punto del paese, Il Piano, presso la Casina dei libri sono previsti musica e canti della tradizione toscana con il gruppo “Le Figliole”. Seguirà I Sapori di Policarpo: merenda con necci, tombola sul prato e lotteria per una scultura donata dall’artista Doriando Baldi.

Per raggiungere Castello di Cireglio si consiglia di lasciare le auto nel parcheggio della Croce Rossa di Cireglio o in quello in prossimità del cimitero di Cireglio e di proseguire a piedi.

Per ulteriori informazioni visitare la pagina Facebook del Parco letterario Policarpo Petrocchi, telefonare al 353-4284079 o scrivere all’email parcopetrocchi@gmail.com.

Fonte: Ufficio stampa