Feste dello Sport nei quartieri di Firenze

Cominceranno a partire da questo fine settimana le Feste dello Sport che coinvolgeranno i cinque quartieri, animando parchi e impianti di Firenze. Una vera e propria vetrina per lo sport cittadino ma anche uno strumento per avvicinare giovani e meno giovani a tante discipline.

L'area Nidiaci di piazza Tasso in centro storico, il giardino Niccolò Galli a Campo di Marte, il parco Albereta-Anconella, l'impianto polivalente Bruno Betti di via del Filarete e il complesso Palamattioli ospiteranno esibizioni ed altre iniziative con il concorso di molte associazioni del territorio (circa 200 complessivamente) e il coordinamento dell’assessorato allo sport del Comune, delle commissioni sport dei cinque Quartieri e della Uisp. Dagli sport più classici come basket, atletica leggera, volley, rugby, sino a discipline di nicchia che si potranno provare per la prima volta.

Si parte da venerdì 2 a domenica 4 settembre col Quartiere 3 al parco Albereta-Anconella in via Villamagna dalle 16,30 alle 19,30. Le attività proseguiranno anche sabato 10 e domenica 11 settembre all’interno dei giardini di viale Tanini al Galluzzo dalle 16.30 alle 19.30.

Da lunedì 12 a sabato 17 settembre la Festa dello sport è al Quartiere 2, al Giardino Niccolò Galli nel viale Fanti, con orario 16-19. Sabato 17 e domenica 18 settembre ci si sposta al Quartiere 1, nell'area Nidiaci di Piazza Tasso (dalle 16 alle 19), nel Quartiere 4 nell’impianto polivalente Betti in via del Filarete (sabato dalle 15 alle 20 e domenica dalle 10 alle 19).

La Festa dello Sport al Quartiere 5 si terrà sabato 17 e domenica 18 settembre dalle 15 alle 19 al complesso sportivo Palamattioli in via Benedetto Dei .

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa