Lavori in piazza Goldoni, ultima fase per la riqualificazione

Un nuovo passo verso il completamento della riqualificazione di piazza Goldoni. Domani, giovedì 1° settembre, è previsto l’avvio della settima e ultima fase dei lavori sulla porzione della piazza lato centro. Questo comporterà la chiusura del collegamento tra il Ponte alla Carraia e le vie del Moro, della Vigna Nuova e del Parione.

Ecco in dettaglio i provvedimenti definiti per l’esecuzione dei lavori e per la viabilità alternativa.

Oltre alla chiusura della porzione di piazza compresa tra via dei Fossi (incrocio escluso), lungarno Vespucci (incrocio escluso), via del Moro (incrocio incluso) e via del Parione (incrocio incluso), saranno chiuse via del Moro (fino a via dei Palchetti) e via del Parione (fino al numero civico 57R).

Sull’altro lato di piazza Goldoni sarà invertito il senso di marcia, quindi i veicoli da Ponte alla Carraia potranno entrare e svoltare in Borgo Ognissanti. Resta aperta e diventa obbligatoria la svolta da via dei Fossi verso Borgo Ognissanti, mentre in piazza Ognissanti sarà in vigore un senso unico in direzione lungarno Vespucci. Cambio di senso in via del Parione da via Tornabuoni verso via della Vigna. Per consentire la viabilità alternativa, inoltre, sarà consentito il transito in via dei Tornabuoni (tra via della Spada e lungarno Corsini), piazza Santa Trinita (tra via dei Tornabuoni e via del Parione) e via del Parione (tra via dei Tornabuoni a via della Vigna) per i veicoli autorizzati alla circolazione nelle aree di tipo B. Infine in via del Porcellana (incrocio con Borgo Ognissanti) e via del Parione (incrocio con piazza Santa Trinita) sarà vietato il transito per i mezzi superiori ai 35 quintali.

Itinerario alternativo per i veicoli provenienti lato Ponte alla Carraia diretti verso via del Parione/via della Vigna Nuova da lungarno Corsini-via dei Tornabuoni-piazza Santa Trinita-via del Parione (invertita).

Itinerario alternativo per i mezzi provenienti da via dei Fossi/piazza Goldini diretti verso Ponte alla Carraia da Borgo Ognissanti-piazza Ognissanti-lungarno Vespucci.

Previste anche deviazioni di alcune linee del trasporto pubblico come la 6 (entrambe le direzioni), la 11 (entrambe le direzioni) e la 39 (direzione Santa Caterina). Per dettagli sui nuovi percorsi www.at-bus.it e canali social di Autolinee Toscane.

Si ricorda che l’intervento prevede il rifacimento in pietra della carreggiata e dei marciapiedi ampliati, la realizzazione di una nuova aiuola centrale a verde e della nuova illuminazione oltre che i lavori di Publiacqua sulla rete dell’acquedotto. Termine previsto dei lavori 18 ottobre.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa