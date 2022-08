Furto sul bus in centro, 22enne ai domiciliari

Dopo la rapina sul bus è stato arrestato. A finire in manette a Pistoia è stato un 22enne di origini marocchine, gravato da precedenti. Il 18 agosto era salito su un bus in centro e aveva derubato un ventenne del luogo, portandogli via i soldi dal marsupio (circa 40 euro) e strattonandolo. La polizia ha fatto partire le indagini e, grazie alla videosorveglianza, è riuscita a rintracciare il ladro, peraltro già gravato dall'obbligo di presentazione. Il 22enne si trova ora ai domiciliari.