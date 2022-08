Incidente a Figline, scontro tra auto e moto: perde la vita un centauro

Grave incidente nel pomeriggio di oggi nel comune di Figline e Incisa Valdarno in via Aretina al km 27. Tre mezzi coinvolti nello scontro, due moto e un'auto, in cui ha perso la vita un centauro. Intervenuti il 118, l'elisoccorso Pegaso, la polizia municipale e i carabinieri per gli accertamenti sulla dinamica e i vigili del fuoco di Montevarchi.

Dopo l'impatto una moto si è incendiata e i vigili del fuoco hanno provveduto allo spegnimento e alla messa in sicurezza dei veicoli. Purtroppo niente hanno potuto fare i soccorsi per un motociclista, sul posto il medico ha constatato il decesso. Le altre persone coinvolte nell'incidente sono state prese in carico dal personale sanitario.

La viabilità su via Aretina risulta al momento interrotta al traffico.