Inizio l’anno educativo a Volterra: aperti La Mongolfiera e GiocaMondo

Lunedì 5 settembre avrà inizio l’anno educativo a Volterra. Il nido “La Mongolfiera” e lo Spazio Gioco Educativo “GiocaMondo” apriranno, infatti, per accompagnare le bambine e i bambini in un percorso di crescita personale e di socializzazione.

“L’ingresso ai servizi educativi – dichiara Viola Luti, assessora all’Istruzione del Comune di Volterra - è una tappa importante nella vita dei più piccoli caratterizzata da nuove esperienze, interazione tra pari e acquisizione delle prime autonomie. Questo percorso, infatti, assume un ruolo significativo per la formazione dei più piccoli, per favorire l’integrazione e per valorizzare le unicità di ciascuno. Elementi fondamentali per la crescita individuale e per la convivenza con gli altri.

Anche questo anno, – continua Luti - l’offerta educativa, per garantire la sicurezza legata all’emergenza epidemiologica, si svolgerà in linea con i vincoli sanitari indicati dalle linee guida ministeriali e nel rispetto delle disposizioni normative. Il servizio mensa e delle colazioni inizierà, come da richiesta delle educatrici per motivi legati all’ambientamento, mercoledì 7 settembre.

Ringrazio – conclude Luti – l’ufficio Istruzione del Comune di Volterra e la responsabile del settore Rossella Trafeli, le educatrici e le ausiliarie dei nostri servizi per aver consentito, con le loro competenze e professionalità, l’organizzazione delle attività, garantendo l’accoglienza. Auguro, infine, alle bambine e ai bambini e alle loro famiglie che questa esperienza sia un momento importante di formazione e di condivisione”.

Fonte: Ufficio Stampa