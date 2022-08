Investire in democrazia, bando per i laboratori su 5 temi

Un'offerta di percorsi formativi ed educativi, promossi dall'amministrazione comunale con il coinvolgimento di istituzioni scolastiche e associazioni, per promuovere progetti che affrontino fra l'altro tematiche come memoria storica, cittadinanza attiva e responsabile, educazione alla legalità e rispetto dell'ambiente. Progetti intesi come strumenti per lo sviluppo di una cultura fondata sui valori della democrazia. Tutto questo è Investire in Democrazia, percorso rivolto alle classi delle scuole primarie e secondarie di I e II grado di Empoli, nel quale da anni il Comune di Empoli è impegnato. E anche durante il nuovo anno scolastico, il progetto è pronto a regalare ulteriori occasioni di riflessione e approfondimento ad alunni e studenti empolesi, grazie a nuove attività da pensare e costruire.

E' stato infatti pubblicato l'avviso per raccogliere idee e proposte per la realizzazione dei nuovi laboratori didattici e formativi: chi parteciperà all'avviso pubblico dovrà sviluppare azioni riconducibili alle cinque aree tematiche guida, individuate insieme ai docenti, ovvero Memoria, Legalità e Costituzione, Ambiente, Sport e, novità di quest'anno, Europa.

La scadenza per la presentazione dell'offerta, completa della modulistica richiesta, è fissata per le ore 12 del 26 settembre 2022.

Per consultare l'avviso pubblico, che prevede quindici lotti prestazionali, e la relativa documentazione basta cliccare sul link https://www.comune.empoli.fi.it/avviso/avviso-pubblico-appalto-dei-servizi-n-15-lotti-prestazionali-la-realizzazione-di-progetti .

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa