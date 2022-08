La California festeggia i 100 anni di Giuseppina Sandroni

Cento candeline per la signora Giuseppina Sandroni, da sempre residente a La California, tra l’affetto della famiglia e degli amici di una vita: un traguardo importante, che l’amministrazione comunale ha voluto festeggiare ed omaggiare con una pergamena e una pianta di orchidee. “La nostra concittadina ha raggiunto un traguardo che non è da tutti, ha vissuto una vita piena – ha commentato il vice Sindaco, Enzo Mobilia intervenuto alla festa in onore di Giuseppina – visto due guerre e una pandemia che ha portato con sé tante persone anziane. A lei vanno i miei auguri, quelli del Sindaco Fedeli e di tutta l’amministrazione comunale”. Una vita piena, all’insegna della famiglia e del lavoro: è la figlia Rita a raccontare di come, rimasta vedova da giovane, Giuseppina ha lavorato in un’agraria fino alla pensione, per poi godere dell’affetto dei due nipoti, Massimo e Fulvia, e dei quattro pronipoti, Jonathan, Cristian, Azzura e Cosimo.

“Il tuo segreto stava nelle lunghe passeggiate attorno alla California che hai fatto tutti i giorni – ha ricordato commossa l’amica ed ex vicina di casa, Luciana Bonino – e ci hai insegnato che il nostro stile di vita è tutto da rivedere: le tue abitudini sane, la merenda quotidiana e puntuale, pranzo e cena con i prodotti del tuo orto biologico. Non ti ho mai vista arrabbiata, forse qualche volta nervosa. Il tuo segreto è stato farti voler bene da tutti noi”.