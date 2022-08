Lavoro, open day Emirates a Firenze per personale di bordo

Anche Firenze sarà una delle tre tappe della compagnia Emirates per gli open day di settembre al fine di reclutare nuovo personale di bordo. L'azienda sarà a Firenze l'8 settembre, dopo la tappa di agosto scorso, all'hotel NH di piazza Vittorio Veneto.

E' possibile candidarsi su questo sito, cercando gli open day riservati per l'Italia.

Il team del personale di bordo Emirates ha un DNA globale e rappresenta 160 nazionalità che riflettono il mix di clienti e le destinazioni del network di oltre 130 città in sei continenti, servite da una moderna flotta di oltre 200 velivoli a fusoliera larga. La compagnia aerea è il più grande operatore globale di Boeing 777 e Airbus A380.

Emirates offre ai candidati straordinarie opportunità di carriera, con eccellenti strutture di formazione e un'ampia gamma di programmi di sviluppo per i suoi dipendenti. Tutti i membri dell'equipaggio di Emirates vivranno nell'eccitante città cosmopolita di Dubai e potranno usufruire di un interessante pacchetto di lavoro che comprende una serie di benefit, come uno stipendio esente da imposte, alloggio gratuito fornito dalla compagnia, trasporto per il lavoro gratuito, un'eccellente copertura medica e sconti esclusivi per lo shopping e le attività ricreative a Dubai. Il network globale della compagnia offre molte opportunità di viaggio in sei continenti. L'equipaggio di bordo di Emirates gode di interessanti agevolazioni di viaggio per sé, per le proprie famiglie e per gli amici in tutte le destinazioni raggiunte dalla compagnia aerea.