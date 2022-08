Liberazione di Santa Croce, un ricordo sentito in tempo di guerra

Giovedì 1 settembre 2022 si celebra a Santa Croce sull’Arno il 78° anniversario della Liberazione del nostro Comune dall'orrore della Seconda Guerra Mondiale e dall’oppressione nazifascista.

Il programma della mattinata vedrà alle ore 9.30 l’omaggio alle vittime santacrocesi del regime nazifascista che per la prima volta avverrà in corrispondenza della nuova toponomastica che l’Amministrazione Comunale ha realizzato per i propri caduti della Resistenza, riportando le date e le circostanze della loro morte sui cartelli di strade e piazze a loro intitolate.

Il progetto nasce nel solco della collaborazione con la sezione ANPI di Santa Croce sull’Arno, che in occasione del 25 aprile scorso aveva realizzato la mostra per commemorare gli eroi santacrocesi della Resistenza.

Successivamente, alle 10.15, presso Piazza Martiri della Libertà (giardini sull’Arno) avverrà la deposizione di corone al Monumento ai Caduti e al Cippo ai Caduti della Resistenza, alle ore 10.50 quella di un mazzo di fiori alla targa commemorativa dedicata al soldato americano Frederick F. Olson in Largo Genovesi e alle 11.00 la deposizione di un mazzo di fiori alla Cappella votiva del Cimitero di via del Castellare.

Infine, alle 11.15 sarà la volta della deposizione della corona al Monumento ai Caduti nel Parco della Rimembranza e quella di un mazzo di fiori alla lapide in Piazza Panattoni a Staffoli.

In un periodo segnato dal ritorno dei nazionalismi e soprattutto dalla guerra anche all’interno dei confini europei, emerge di nuovo forte la necessità di tributare il giusto ricordo per tutti coloro i quali diedero la vita per la nostra libertà e festeggiare la storica giornata in cui la nostra comunità tornò finalmente ad essere libera testimoniando una volta ancora, come la libertà sia sinonimo di responsabilità e partecipazione.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno