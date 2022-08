Da Torre alla nazionale di moto enduro, la favola di Lorenzo Bernini

Viene da Torre, frazione di Fucecchio, uno dei convocati per la nazionale italiana di moto enduro. Si chiama Lorenzo Bernini e ha ricevuto uno dei 'riconoscimenti' più importanti del suo settore, la convocazione in vista della gara mondiale di SeiGiorni enduro. La sfida è in programma a Le Puy en Velay in Francia fino a sabato 3 settembre

Enfant prodige della moto enduro, non ha nemmeno vent'anni e ha già stupito tutti. Bernini ha una forte passione per le moto fin da piccolissimo, un amore trasmesso da babbo Fabrizio e mamma Gloria, che non mancano mai di supportare Lorenzo. Nemmeno adesso che rappresenterà l'Italia.