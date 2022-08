Nidi d'infanzia, riaprono le domande per l'iscrizione a Empoli

Riaprono le iscrizioni ai nidi d’infanzia comunali e al Centro Zerosei come ogni anno. Si tratta delle domande in ordine cronologico attinenti alle iscrizioni relative all’anno educativo 2022 – 2023. Il periodo di presentazione della richiesta di ammissione comincia il 1 settembre 2022 fino al 31 marzo 2023, per bambini nati dal primo gennaio 2020 al 30 settembre 2022. È importante sottolineare che non saranno considerate valide le domande pervenute prima del 1 settembre 2022 o dopo il 31 marzo 2023.

COME SI FA L'ISCRIZIONE - Le domande potranno essere scaricate dal sito del Comune di Empoli a questo link. Dovranno essere compilate e sottoscritte da entrambi i genitori e inviate tramite mail all’indirizzo comune.empoli@postacert.toscana.it oppure consegnate a mano direttamente al protocollo comunale, ubicato all’ufficio relazione con il pubblico in via Giuseppe del Papa 41.

Le iscrizioni danno luogo ad una lista composta secondo l’ordine d’arrivo “cronologico” di presentazione delle domande. I bambini inseriti in tale lista per “ordine cronologico” saranno ammessi al nido d’infanzia (con riferimento all’età e al tempo di frequenza) solo in caso di esaurimento della prima graduatoria.

REQUISITI PER L’ACCESSO AL SERVIZIO

- Essere nati negli anni 2020, 2021 e 2022 (bambini nati fino al 30 settembre 2022)

- Essere residenti nel comune di Empoli

- Essere in regola con gli obblighi vaccinali

INFORMAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Per informazioni rivolgersi al Servizio educativo all’Infanzia: servizieducativi@comune.empoli.fi.it; contatti telefonici 0571 757734, 0571 757733, 0571 757625.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione per i nidi d’infanzia è scaricabile all’indirizzo: https://www.comune.empoli.fi.it/procedimento-iscrizioni-nidi-infanzia-centro-zerosei .

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa