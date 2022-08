Nuovi orari della Rocca e dei musei di San Miniato per settembre

Si ampliano gli orari di visita della Rocca Federiciana di San Miniato che anche a settembre sarà visitabile tutti i giorni dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18: il monumento simbolo della città si può visitare fino alla sommità, punto di osservazione privilegiato da cui godere di un eccezionale panorama che spazia su questa zona del Valdarno. La Torre, alta 37 metri culminanti con un coronamento di di colonne cilindriche di mattoni sull'esempio dei pinnacoli dei campanili siciliani, ha una lunga storia. Fatta edificare tra il 1217 ed il 1223 da Federico II, nel corso dei secoli è stata soprattutto una fortezza, ma anche luogo di detenzione per prigionieri politici. Dopo essere stata abbattuta dai tedeschi durante la seconda guerra mondiale, è stata fedelmente ricostruita nel 1958.

Il tour dei musei di San Miniato Alta può continuare con il Museo della Memoria, che custodisce testimonianze interattive della Seconda Guerra Mondiale e della Resistenza, e con gli splendidi affreschi custoditi nel Museo di Palazzo Comunale e Oratorio del Loretino. Aperti martedì e venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, giovedì dalle 9 alle 13; sabato e domenica e festivi dalle 10 alle 18. Per i tre musei di San Miniato Alta biglietti interi a 4 euro, riduzioni per residenti, giovani, over 65 e convenzionati, possibilità di biglietto cumulativo a 6,50 euro. Per informazioni su orari e biglietti è possibile consultare il sito www.coopculture.it alla pagina di San Miniato.

A settembre inoltre riapre il Museo della Scrittura a San Miniato bassa: l'esposizione ripercorre le tappe più importanti della storia della scrittura e l’evoluzione dei vari tipi di supporto, con esperienze interattive pensate soprattutto per gli studenti della scuola primaria e secondaria inferiore. Ingresso dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 su prenotazione.

Fonte: CoopCulture