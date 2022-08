Ospiti speciali per la presentazione de L'imbroglio di carta a San Miniato

Per la rassegna Estate in Biblioteca 2022 una presentazione 'collettiva' per il libro L'imbroglio di carta di Andrea Falaschi alla biblioteca Mario Luzi di San Miniato sotto i Loggiati di San Domenico.

Assieme al macellaio-scrittore Falaschi sarà presente il grafico Andrea Lippi, fondatore di Digitalismi e tra gli artefici del design del libro, che ricordiamo ripercorre la collezione di Falaschi dei manifesti di film storici. Parteciperà anche Martina Vincenti, sui social come La tipografa toscana, disegnatrice della cover del libro. La sua particolarità è la stampa con caratteri originali d'epoca e rullo a mano.

Il pezzo forte riguarda due ospiti illustri: il professore di Storia d'arte antica Noriyuki Kai, in servizio presso un'università giapponese e una fiorentina, e l'ex segretario del Centro Pecci di Prato nonché ideatore di programmi tv come Quelli che il calcio e Che tempo che fa Giacomo Forte.

Moderano l'incontro Massimo Gabbrielli e Jlenia Di Blasi della biblioteca Luzi.

"Mi stupisco ancora delle numerose occasioni di presentazione del mio libro - commenta l'autore Andrea Falaschi -. Presentarlo sotto i loggiati per me è molto simbolico, fu proprio nel piccolo teatrino gestito dalla diocesi che in una sera d’inverno mio padre a mi portò a vedere il film L'orso. Proprio in quell'occasione rimasi affascinato dal suo manifesto. Il resto è storia".