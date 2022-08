Perde il controllo dell'auto e abbatte una cabina elettrica

Ha perso il controllo dell'auto ed ha abbattuto due paline della segnaletica stradale, un contatore dell'acqua, una cabina elettrica di Enel, e ha sfiorato il tirante di un lampione della pubblica illuminazione. Questa la conta dei danni di un incidente avvenuto ieri mattina, 30 agosto, alle ore 10,15 in via Montalese all'incrocio con via Loi in località Bagnolo (Montemurlo).

Alla guida dell'auto, un'utilitaria marca Chevrolet, un uomo di 34 anni residente a Montale che, per motivi da accertare, ha perso il controllo del veicolo ed è uscito di strada all'intersezione con via Loi, provenendo da Bagnolo. Nessuna conseguenza per il conducente che ha fatto tutto da solo e non ha riportato lesioni. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell'impatto. Sul posto è prontamente intervenuta una pattuglia della polizia municipale di Montemurlo che ha provveduto a compiere i rilievi e ad allertare il servizio per il ripristino della sicurezza stradale.

Nell'arco di poco più di un'ora, la strada è stata ripulita dai detriti, la segnaletica verticale ripristinata, la cabina elettrica messa in sicurezza e il contatore dell'acqua riparato, mentre gli agenti della polizia municipale gestivano la viabilità dell'intersezione.