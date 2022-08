Podismo e passeggiata, a Gambassi il “Trofeo Alessio Neri”

Domenica 11 settembre prossimo si terrà a Gambassi il “Trofeo Alessio Neri”, organizzato dall’associazione “Riccardo Neri & Alessio Ferramosca” in collaborazione con il comitato Uisp Empoli Valdelsa, dell’Atletica I’Giglio, della Palestra Oasi e del Circolo Arci Case Nuove. Una gara podistica e una passeggiata che, come di consueto, partiranno dal campo sportivo di Gambassi, in località Case Nuove. Il trofeo, giunto alla quattordicesima edizione, è organizzato in memoria del calciatore della Juventus Riccardo Neri, scomparso prematuramente con l’amico e compagno Alessio Ferramosca a soli diciassette anni in un tragico evento durante un allenamento nel centro sportivo di Vinovo nel dicembre del 2006.

La gara e la passeggiata sono aperte a tutti e a tutte. Per quanto riguarda la prima, il tracciato si snoderà ad anello su una distanza di 10,8 km su strada asfaltata e sterrata. Per partecipare è preferibile iscriversi preventivamente, scrivendo alla mail info@riccardoealessio.it. Anche se rimarrà possibile anche iscriversi prima della partenza, domenica mattina. La passeggiata, invece, potrà essere svolta in modalità ridotta (5 km) oppure completa (10,8 km). Il ritrovo è previsto per le ore 8 presso il campo sportivo con partenza della gara podistica alle 9,15.

«Siamo veramente felici di riproporre questo trofeo - spiega Franco Neri, presidente dell’associazione “Riccardo Neri & Alessio Ferramosca” - che ogni anno coinvolge centinaia di persone nel ricordo di Riccardo. Si tratta di una manifestazione importante, che si è fermata solo nel 2020 a causa dell’emergenza pandemica. Il ricavato, infatti, andrà in beneficienza e ci permetterà di portare un aiuto concreto a chi è in difficoltà».

Al termine della gara sarà offerto a tutti i partecipanti un buffet conclusivo. All’arrivo sarà anche attivo il servizio docce. Le premiazioni riguarderanno i primi venti della categoria assoluto sia maschile che femminile, i primi dieci della categoria veterani e veterane, oltre che i primi cinque argenti e i primi tre ori. Come ricordato, il ricavato delle iscrizioni contribuirà alla raccolta fondi a scopo benefico in aiuto dei bambini bisognosi, in cui l’associazione è impegnata.

Fonte: Ufficio Stampa