Residuato bellico rinvenuto a Grassina, guado pedonale transennato

Un residuato bellico è stato rinvenuto nei pressi del guado pedonale di Grassina, in via di Tizzano, all’altezza della pista ciclabile “Gino Bartali”. Il guado è stato transennato e interdetto al passaggio dei cittadini. Si raccomanda prudenza e di non violare il divieto di passaggio per la propria sicurezza e l’incolumità pubblica.

Si attende l’intervento di rimozione da parte degli artificieri coordinata da Prefettura e dai carabinieri. In seguito l’ordigno metallico, probabilmente la componente di una mina anticarro, sarà fatto brillare in un luogo lontano dal centro abitato.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio stampa