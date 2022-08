Riapre il circolo a Treggiaia

Si riparte da arte, cultura e socialità. E da un punto di ritrovo e aggregazione, attivo fino al periodo pre pandemia e poi chiuso, ma che adesso è pronto a riaprire i battenti. L'appuntamento, per tutti i treggiaiesi e non solo, è per Sabato 3 Settembre alle ore 18, quando sarà inaugurato il circolo ritornato a nuova vita, grazie all'impegno dell'associazione no profit Progetto Treggiaia 2.0.

"L'obiettivo - viene spiegato dall'associazione - è quello di far ritrovare agli abitanti del paese il gusto dello stare insieme e di riportare in vita manifestazioni, eventi, progetti inclusivi. Si riparte dal circolo, creando un ambiente nuovo ed accogliente". La sede è in via San Bartolomeo, nel cuore di Treggiaia Alta.

Importante, per favorire l'iniziativa, il contributo fornito dall'Amministrazione Comunale che, da subito, ha appoggiato i progetti legati alla ripartenza:"La creazione di una nuova associazione all'interno della comunità di questi tempi non può che essere vissuta come una vittoria, soprattutto se finalizzata alla riapertura di uno spazio di socialità chiuso dal periodo della pandemia - dice l'assessora comunale alle politiche sociali Carla Cocilova - Un ringraziamento sincero ai tanti volontari che si sono presi l'impegno di portare avanti questa iniziativa, con la conferma che il Comune continuerà a supportarli in questa nuova avventura".

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa