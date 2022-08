Sindaco in tour nelle frazioni di Barberino Tavarnelle: il calendario dei ricevimenti

Il sindaco David Baroncelli presente sul territorio. A tu per tu con i cittadini, nelle frazioni e nelle aree più decentrate per un confronto diretto, costante con la comunità che possa creare nuove occasioni di scambio, coinvolgimento, condivisione di idee, proposte e suggerimenti. Un calendario strutturato con cadenza mensile, nei borghi di Sambuca Val di Pesa, San Donato in Poggio, Marcialla, Vico d'Elsa, Linari e Tignano, è il percorso di ascolto e partecipazione alla vita pubblica che il primo cittadino continua a mettere in agenda e promuovere, dopo il successo delle edizioni precedenti. Dal 3 settembre riprende il ricevimento nelle frazioni cui i cittadini potranno recarsi liberamente senza fissare un appuntamento.

Il primo sabato del mese il sindaco sarà disponibile dalle ore 9:00 alle ore 10:00 presso la struttura polivalente Don Cuba di Sambuca Val di Pesa, dalle ore 10:15 alle ore 11:15 a Palazzo Malaspina a San Donato in Poggio, dalle ore 11:30 alle ore 12:30 negli spazi del Consiglio di frazione di Marcialla.

Il secondo sabato del mese il sindaco riceverà, sempre senza appuntamento, nella struttura ex Bird di Vico d'Elsa dalle ore 9:00 alle ore 10:00, nella chiesetta della Compagnia di Linari dalle ore 10:15 alle ore 11:15 e nella Capannina di Tignano dalle ore 11:30 alle ore 12:30.

“È molto utile ascoltare il punto di vista dei cittadini su quali possano essere le maggiori problematiche del territorio - commenta il sindaco - la partecipazione agli incontri che abbiamo organizzato nelle edizioni precedenti è stata considerevole, ritengo dunque necessario continuare a proporre le nostre trasferte e reperire spunti e riflessioni direttamente dai residenti per dare risposte puntuali e consone agli effettivi bisogni”.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino