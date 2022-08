Spiaggia libera occupata da ombrelloni e lettini abusivi: GdF di Viareggio in azione

I militari della Guardia costiera di Viareggio oggi hanno "rastrellato" l'intero litorale della spiaggia libera della Lecciona, tra Viareggio e Marina di Torre del Lago per reprimere fenomeni diffusi di abusiva occupazione di tratti di arenile. Una maxi operazione partita all’alba che ha visto la GdF sequestrare ombrelloni, cuscini, sedie sdraio, lettini e tende sparse sull' arenile, posizionati abusivamente per occupare preventivamente la spiaggia per il giorno seguente. L’attività dei militari, rientrante nell'operazione nazionale della Guardia costiera denominata Mare sicuro e ancora in essere su tutto il litorale viareggino, ha condotto alla “liberazione” di oltre 1000 metri quadrati di spiaggia.