Sport al Parco, a Montespertoli si combatte la sedentarietà

I rischi della sedentarietà per tutti, ma soprattutto nei bambini, sono sempre più attuali, il tempo dedicato allo sport e al movimento si è progressivamente ridotto, anche a causa delle difficoltà nate dalla pandemia e dalle restrizioni degli ultimi anni. Il Comune di Montespertoli corre in aiuto di bambini e adulti organizzando un evento dedicato completamente allo sport e orientato all'educazione sportiva.

Ogni anno a Montespertoli, a settembre, si svolge l'evento "Sport al Parco" e quest'anno sarà arricchito da un incontro pomeridiano, venerdì 9 settembre, al Centro Culturale "Le Corti", intitolato "Movimento VS Sedentarietà: l'importanza di (tornare a) far muovere bambini e ragazzi" che vede il coinvolgimento di Fabio Menichetti, osteopata e fisioterapista, che illustrerà in beneficici della corretta pratica sportiva. L'incontro, fissato per le ore 17:30, è aperto a tutti ed in particolar modo a insegnanti, allenatori, preparatori sportivi delle società e genitori.

Sabato 10 settembre, al Parco Urbano di Montespertoli, si svolgerà una giornata all'insegna dello sport all'aria aperta. La mattina, dalle ore 10:00, sarà dedicata agli adulti e sarà possibile conoscere le discipline quali: yoga, pilates, tai chi chuan, chi kung, total body e ginnastica dolce.

Il pomeriggio, dalle ore 15:30, è dedicato ai bambini e ai ragazzi che vogliono avvicinarsi allo sport e sarà possibile provare: karate, ginnastica artistica, pallavolo, calcio, basket, danza, atletica, tennis, gimkana e pony games.

Per l'iniziativa sono state coinvolte le associazioni sportive del territorio: Montesport, A.S.D Montespertoli, Toscana Equitazione, Soleluna. Tutti i partecipanti potranno provare gli sport gratuitamente sarà solo necessario per gli adulti della mattina portare un tappetino personale. L'evento si svolgerà solo in condizioni meteo favorevoli.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa