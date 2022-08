Tennis e padel a Vinci, torneo Open maschile con derby toscano stellare

Di fronte ad ogni novità i dubbi e le incertezze sulla riuscita sono naturali, così è stato per il nuovissimo Torneo Open maschile sui campi del Vinci Tennis & Padel (4.000 di montepremi complessivo) organizzato in collaborazione con Grantennis Events. Ma alla chiusura delle iscrizioni le nuvole nere si sono diradate all’orizzonte lasciando posto alla soddisfazione per una manifestazione di altissimo livello che allieterà gli appassionati sportivi empolesi per i prossimi undici giorni.

Sarà un derby toscano stellare a catalizzare l’interesse della “prima” tennistica nella città di Leonardo. Le prime due teste di serie saranno infatti Daniele Capecchi e Davide Galoppini, amici e compagni di allenamento ma soprattutto il terzo e il quarto tra i tennisti professionisti toscani più forti al mondo, subito dietro a Lorenzo Musetti e Francesco Maestrelli. Divisi da poco più di 150 posizioni nel ranking ATP (n° 557 Capecchi, n° 721 Galoppini), entrambi stanno consolidando negli ultimi anni la loro presenza stabile nel circuito maggiore e si sono tolti lo sfizio di conquistare il primo titolo internazionale in carriera, un onore che solo pochi eletti possono vantare. Per il fiorentino inoltre la presenza nei “Grantennis Events” è sinonimo di successo: nel 2022 ha conquistato per il momento entrambe le tappe organizzate da GTE a Siena e a Buggiano, e a Vinci parte in pole position per un tris impensabile alla vigilia del circuito.

Dietro ai due capofila si scatenerà la lotta per un posto al sole, alla ricerca della difficilissima impresa di scalzare i favoriti: ci proveranno il 2.3 di belle speranze lucchese Michele Ribecai, il 2.4 aretino Andrea Pecorella, vincitore appena una settimana fa del primo punto ATP della carriera, e il beniamino di casa Pietro Fanucci, con un lungo passato nel tennis professionistico.

Mentre il programma del tennis inizierà venerdì 2 settembre con le qualificazioni fino alla finale di sabato 11, per il padel ci sarà ancora da aspettare. L’organizzazione infatti ha deciso di prorogare le iscrizioni per consentire un maggior afflusso di partecipanti e il tabellone sarà concentrato da mercoledì 7 a domenica 11 settembre, sperando in qualche “colpo” di livello last minute. L’ingresso al circolo sarà libero per tutta la durata dell’evento.

Fonte: Ufficio Stampa