Tornano i punti d'incontro Lega San Miniato in vista delle elezioni

Fra poco meno di un mese gli italiani saranno chiamati a decidere quali forze politiche dovranno avere l’onore e l’onere di di governare il Paese per i prossimi anni. E’ quindi indispensabile che le forze politiche indichino agli elettori i loro programmi ed il loro giudizio sulle principali questioni che riguardano l’Italia, l’Europa e il mondo, ascoltando nel contempo la voce dei cittadini. Per questo motivo da Settembre la Lega di San Miniato attiverà i consueti punti di incontro con i cittadini a Ponte a Egola e San Miniato basso, nei quali potranno essere affrontati in piena libertà, fuori dal coro e dallo stucchevole pensiero unico le problematiche che il prossimo Governo dovrà risolvere.

Il prezzo della energia, i motivi della sua insostenibile crescita, le responsabilità dei soggetti che hanno consentito che si arrivasse a questa drammatica situazione emersa e costantemente aggravatasi da quasi un anno, i motivi per i quali non sembrano ancora essere attivate le piattaforme a suo tempo bloccate per l’estrazione del gas italiano, chi guadagna da questa crisi energetica, gli effetti della strategia delle sanzioni, sono argomenti che peseranno sulla vita dei cittadini e delle aziende e potranno essere oggetto di riflessione nei punti di incontro con gli esponenti della Lega.

Non potrà mancare un confronto anche su argomenti come la sicurezza e la certezza della pena, le gestione sanitaria della pandemia, gli effetti della vigile attesa e della carenza di una adeguata assistenza domiciliare in tempi di Covid, la riapertura delle scuole le quali pur avendo accantonato gli inutili e costosi banchi a rotelle per il prossimo anno scolastico non avranno nella maggior parte dei casi la protezione dei sanificatori d’aria, la riforma Fornero e il pensionamento a 67 anni, il controllo dei flussi migratori e tanti altri argomenti cruciali per la vita dei cittadini potranno essere oggetto di confronto con i nostri militanti nei punti di incontro che saranno predisposti per tutto il mese di Settembre.

Come sempre, fuori dal coro, per l’Italia, nell’interesse dei cittadini .

