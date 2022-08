Nasce Tosca - L'arte del gusto, nuovo brand a Lastra dal fondatore di Löwengrube

Il prossimo 1° settembre inaugura a Lastra a Signa Tosca – L’ARTE DEL GUSTO, nuovo brand della ristorazione creato dall’imprenditore Pietro Nicastro, fondatore del franchising di successo Löwengrube.

Il primo locale di questo nuovo brand sarà inaugurato al Palazzetto dello Sport a Lastra a Signa (FI), sulla statale 67 che porta a Empoli.

La protagonista indiscussa di questo nuovo format di ristorazione sarà la schiacciata, farcita con salumi e formaggi tipici toscani di alta qualità, prevista anche nella sua versione più famosa, con la cecina, o speciale, con le ricette locali come l’inzimino, il lampredotto e la trippa alla fiorentina.

L’offerta sarà ampia con piatti leggeri e veloci, per accontentare tutti in una pausa davvero saporita, che terminerà con la dolcezza delle DolciSchiacce: una selezione di dolci a base schiacciata studiati ad hoc, come quella con noci, nocciole e miele.