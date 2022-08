Traffico chiuso per un mese sulla Strada di Patto per lavori

Da domani, 1 Settembre e fino al 26 dello stesso mese, il tratto della Strada di Patto dal chilometro 3+230 al chilometro 3+500 sarà interdetto al traffico su entrambe le carreggiate. Lo ha comunicato Anas, che sta eseguendo lavori sull'arteria. La chiusura è necessaria per effettuare interventi sulla sovrastruttura stradale e la pavimentazione.

Il traffico in entrambe le direzioni sarà deviato su un percorso alternativo: venendo da Montopoli, alla rotatoria al chilometro 3+230 sarà necessario prendere la terza uscita e percorrere via Roma in direzione sud verso il cimitero comunale. Alla rotatoria di intersezione con via Santa Lucia nord prendere la terza uscita e percorrere via Valdera sud fino alla rotatoria, per riprendere così la SS 439 Var. Per chi arriva da Ponsacco alla rotatoria al chilometro 3+500 sarà necessario imboccare la prima uscita e percorrere via Valdera sud e, alla rotatoria di intersezione con via Santa Lucia nord, prendere la terza uscita e percorrere via Roma in direzione nord, fino alla rotatoria, per riprendere così la SS 439 Var.

Per permettere il passaggio dei mezzi, il tratto di via Roma compreso tra viale Europa e via Sarzanese Valdera, attualmente parcheggio ( davanti ai cimiteri ) sarà aperto temporaneamente al transito su entrambi i sensi di marcia, mentre la pista ciclabile proveniente da La Borra/cimitero sarà chiusa in immissione.

Fonte: Comune di Pontedera