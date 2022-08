Tramvia Fortezza-San Marco, il programma dei lavori tra settembre e ottobre

Dovrà essere consegnato entro martedì prossimo il cronoprogramma aggiornato delle cantierizzazioni della linea tranviaria Fortezza-San Marco. È quanto è stato deciso ieri nel corso di una riunione che ha visto la partecipazione, tra gli altri, dell’ufficio tramvia del Comune, della direzione lavori e delle ditte esecutrici. Questo nuovo cronoprogramma dovrà recuperare i ritardi accumulati nella cosiddetta “fase 0” e indicare i tempi delle prossime fasi della cantierizzazione in modo da poter programmare la conclusione dei lavori in corso e l’avvio di quelli relativi alle fasi successive che saranno autorizzati soltanto a fronte di certezze sul termine dei cantieri aperti, del numero delle maestranze, dei turni e della fornitura dei materiali necessari per le lavorazioni.

Intanto nel corso della riunione del coordinamento dei lavori che si è svolto stamani, è stato fatto il punto delle lavorazioni in atto e programmato i prossimi interventi nell’ambito della fase 0. Oltre alla prosecuzione dei cantieri attualmente aperti compreso quello della riqualificazione di viale Milton, sono stati esaminate le richieste di ordinanze per le predisposizioni semaforiche e le asfaltature in via Lorenzo Il Magnifico, via Pier Capponi, via Leonardo Da Vinci e via Fra’ Bartolommeo. Gli interventi di predisposizione degli impianti semaforici definitivi in corrispondenza degli incroci saranno eseguiti in orario diurno con restringimenti di carreggiata che lasceranno transitabile metà intersezione; le asfaltature invece sono programmate di notte, dalle 21 alle 5, con l’occupazione di metà carreggiata per volta.

Il primo intervento a partire è quello su via Lorenzo Il Magnifico (dal 12 al 29 settembre), a seguire via Pier Capponi (dal 19 settembre al 4 ottobre), via Leonardo Da Vinci (dal 29 settembre al 13 ottobre) e infine via Fra’ Bartolommeo (solo asfaltatura calendarizzata dal 15 ottobre per 5 notti consecutive). Sempre in ottobre (dal 5 al 18) è stata programmata la predisposizione dell’impianto semaforico definitivo all’incrocio tra via Lorenzo Il Magnifico e viale Strozzi.

A metà settembre in programma anche l’avvio del cantiere nel controviale lato centro di viale Lavagnini. Si tratta delle sistemazioni urbanistiche. In cantiere interesserà il tratto da via Duca d’Aosta a viale Strozzi e sarà eseguito in due fasi: si inizia sul lato di via Duca d’Aosta fino all’altezza di via Leone X, per poi proseguire sull’altro tratto fino a viale Strozzi.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa