'Una canzone per Ste', Staffoli ricorda Stefano Masi

Poco più di un anno è mezzo è passato dalla scomparsa di Stefano Masi. Oggi Staffoli, la sua città, vuole ricordarlo con un evento. Un evento a base di musica, la grande passione di Stefano Masi che poi è diventata anche parte del suo lavoro.

'Una canzone per Ste' è il nome dell'evento che si terrà all'Avis di via Ugo Foscolo a Staffoli (Santa Croce sull'Arno) sabato 17 settembre dalle 18.30 in poi.

Si tratta del primo evento dedicato a Masi, adesso che la morsa della pandemia si è allentata, ma in memoria del 37enne erano state fatti già donazioni e ricordi particolari. Sarà organizzato dall'Avis staffolese, di cui Masi è stato una delle colonne negli ultimi anni.

Musica, memorie e cibo si alterneranno a Staffoli. L'ingresso è alle 18.30, l'apericena è a quell'ora su prenotazione (con posti limitati) mentre dalle 22 dj set a rotazione con Edoardo Scarpellini, Francesco Follati e Luca Campigli. Info & prenotazioni per apericena:

Marco 347 350 7976 / Davide 347 357 5468.