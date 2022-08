Volontari Ant, nuovo corso gratuito a Firenze

Al via lunedì 19 settembre il nuovo corso di formazione gratuito per diventare Volontario ANT. Il corso, che si terrà in presenza presso la sede di Fondazione ANT a Firenze in via San Donato 38/7, è strutturato in 3 incontri attraverso i quali conoscere la mission di Fondazione ANT e il suo progetto di assistenza domiciliare gratuita ai malati di tumore e alle loro famiglie. Si tratta di un percorso rivolto a chi vuole dedicare parte del proprio tempo per sostenere ANT attraverso il volontariato sia in ambito socio-assistenziale, si organizzativo-promozionale. I docenti sono professionisti della Fondazione (psicologi e medici).

PROGRAMMA

Lunedì 19 settembre 18.30-20.00: Il Progetto Eubiosia. L’attività di Fondazione ANT per i Malati di tumore.

Lunedì 26 settembre 18.30-20.00: Il Volontario ANT: chi è e cosa fa. Il ruolo del volontario nel settore organizzativo-promozionale e nell’èquipe socio-sanitaria. Testimonianze.

Lunedì 3 ottobre 18.30-20.00: Fare il Volontario: come e perché. Riflessioni sulla motivazione e diventare volontari.

Per iscriversi è necessario chiamare la Delegazione ANT di Firenze al numero 055-5000210 o scrivere a delegazione.firenze@ant.it.