Badia in Festa, il programma nel dettaglio

Badia in Festa in piazza Vittorio Veneto e nelle strade limitrofe di Badia a Settimo, con quattro appuntamenti dal 7 all’11.9: mercoledì 7 settembre 2022 la Rificolona, venerdì 9 settembre l’omaggio al poeta Dino Campana “I tuoi versi sono meravigliosi!”, sabato 10 settembre la pedalata Biciclettarno al mattino e la serata di ballo, domenica 11 settembre 2022 l’ottava edizione di Svuota la cantina. Organizza la Proloco della Piana di Settimo con il patrocinio del Comune di Scandicci.

Di seguito il programma nel dettaglio.

Mercoledì 7 settembre 2022 La Rificolona: alle 18,30 apertura dello stand gastronomico e musica dal vivo, alle 21 sfilata per le vie del paese (ai bambini verranno offerte le rificolone in omaggio), alle 21,30 animazione per bambini in collaborazione con la sezione Piana di Settimo dell’Humanitas.

Venerdì 9 settembre 2022 alle 21 nel piazzale della chiesa dell’Abbazia di San Salvatore e San Lorenzo a Settimo l’omaggio a Dino Campana “I tuoi versi sono meravigliosi!”, con Duccio Barlucchi, Angela Torriani Evangelisti e Gianluigi Tosto, a cura di Dino Castrovilli, nell’ambito di Scandicci Open City 2022.

Sabato 10 settembre 2022 alle 9 Biciclettarno, pedalata ecologica sulle rive dell’Arno, con ritrovo sul lato di Badia a Settimo della passerella tra Badia e San Donnino; alle 21 “Si balla in piazza con Alex T.”.

Domenica 11 settembre 2022 dalle 9 alle 19 ottava edizione di Svuota la cantina (per informazioni 3938834385).