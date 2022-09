Bonus 200 euro, CNA: "Non c'è ancora nessuna certezza"

Si stanno diffondendo notizie su data e modalità di concessione del bonus 200 euro per autonomi e professionisti, tanto che CNA, a cui uffici stanno pervenendo richieste di informazioni, ritiene opportuno precisare che si tratta, allo stato attuale, di “rumors”.

“Al momento non c’è niente di ufficiale, né per quanto riguarda il giorno di apertura del bando dato per certo al 15 settembre, né per la modalità di esecuzione in forma di click day – spiega Paolo Gianassi, responsabile dell’area servizi di CNA Firenze – Siamo infatti ancora in attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Qualora la modalità adottata fosse realmente un click day non possiamo che esprimere, come in passato, il nostro dissenso. La ratio della pratica è legata alla semplificazione amministrativa, facile però che diventi uno dei meccanismi più iniqui per l’allocazione delle risorse. Va anche detto, però, che i contributi stanziati in questo caso (quasi 700 milioni di euro) dovrebbero essere sufficienti a soddisfare tutti gli aventi diritto, visto che si accede al bonus solo con un reddito 2021 non superiore ai 35mila euro e che questo non è compatibile con le indennità una tantum per i lavoratori dipendenti e per pensionati e altre categorie di soggetti”.

Fonte: Cna - Ufficio stampa