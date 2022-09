Cadono tegole in centro a Montelupo, edificio transennato

Chiuso un tratto di strada tra via Roma e piazza della Libertà a Montelupo Fiorentino per la caduta di alcune tegole da un edificio privato. Sul posto i vigili del fuoco di Empoli, la polizia municipale dell'Unione dei Comuni e i tecnici comunali. Il sindaco Paolo Masetti ha già annunciato la chiusura di una corsia garantendo il traffico per chi è diretto verso Capraia o Samminiatello. Per chi proviene da questi luoghi il traffico sarà deviato in via Pavese (chi da Samminiatello si reca a Limite, e viceversa, potrà ovviamente transitare). L'amministrazione del condominio è stata allertata in merito al ripristino in massima urgenza delle condizioni di sicurezza dell'edificio. Non ci sono stati feriti.