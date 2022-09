Cascina premia le associazioni impegnate nella lotta al Covid

Una piccola cerimonia per ringraziare chi si è impegnato per limitare i disagi e le difficoltà causate dal Covid-19. Nella Sala del Consiglio Comunale a Cascina una delegazione di amministratori ha incontrato i rappresentanti di Caritas San Sisto, Caritas Cascina e San Vincenzo De Paoli - San Frediano, San Benedetto, Marciana, San Casciano.

“Abbiamo concluso le consegne delle targhe -spiega il sindaco, Michelangelo Betti -. Un piccolo riconoscimento alle associazioni di volontariato che per due anni sono state in prima linea nel contrasto alle conseguenze sociali e sanitarie generate dalla pandemia. Nei mesi scorsi abbiamo incontrato tutte le altre associazioni e con questo appuntamento colmiamo la lacuna con chi non aveva avuto possibilità di presenziare”.

Fonte: Comune di Cascina