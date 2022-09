Torna a volare il Becco a Pontorme: premi e spettacoli nel borgo

Torna una delle manifestazioni storico-culturali più apprezzate e vissute in città. ‘Pontorme in festa’ accenderà il borgo antico questo fine settimana: sabato 3 e domenica 4 settembre 2022.

Due giornate di rievocazioni storiche con il folkloristico Volo del becco n.1019 che terrà tutti i presenti col naso all’insù, con l’assegnazione di riconoscimenti come il ‘Cencio d’oro’ e il ‘Premio Il Pontormo’, con l’arte della mostra ‘L’acqua’. Spazio anche ai famosi falconieri, a tanta animazione, divertimento, spettacolo di fantasia, mercatino, stand e tanto altro da scoprire.

È la festa della tradizione, organizzata dall’associazione Borgo Pontormese con il patrocinio del Comune di Empoli, nel paese del pittore Jacopo Carrucci, detto Il Pontormo. Senza dimenticare che ‘Pontorme in festa’, è stata ufficialmente inserita nell’elenco regionale certificato delle “Manifestazioni di rievocazione storica” come confermato dal Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

IL PROGRAMMA – Sabato 3 settembre si comincia alle 17 nei locali della compagnia della Chiesa di San Michele Arcangelo con l’apertura della mostra ‘L’acqua’ dei pittori del circolo Arti figurative di Empoli. La mostra sarà presentata da Silvano Salvadori.

Alle 21.15 nel giardino dentro le mura, saranno assegnati il ‘Cencio d’oro’ e il ‘Premio Il Pontormo’ e le targhe di riconoscimento a personaggi della cultura, dell’imprenditoria locale e del volontariato.

La giornata di domenica 4 settembre si aprirà alle 10 con esposizione dei volatili nel giardino dentro le mura a cura dei Falconieri Fiorentini. Dalle 16 attenzione perché nel Borgo si aggirerà un mago per incontri ravvicinati e tanta animazione itinerante.

Alle 11 sarà celebrata la santa messa solenne alla parrocchia di San Michele Arcangelo.

Alle 17.30, al suono dell’antica campana di Pontorme, per le vie del borgo inizierà la sfilata storica con figuranti in costume medievale, ci saranno gli sbandieratori della Contrada di Ponte a Cappiano e la Compagnia del Lupo Rosso di Firenze. Al termine della sfilata, verrà letto il discorso di apertura che annuncerà la rievocazione n.1019 del ‘Volo del becco’, tradizione popolare pontormese in uso dall’anno780 fino al 1786.

La sera andrà in scena lo spettacolo di fantasia intitolato ‘C’era due volte un piede’ che si terrà alle 21.30 in piazza san Michele Arcangelo, mentre nel giardino dentro le mura, sempre alle 21.30, in concerto i musicisti del Cam Orchestra e laboratori pop-rock. Nell’occasione il museo Casa del Pontormo effettuerà apertura dalle 10 fino alle 23.

Durante i due giorni di festa sarà attivo il mercatino di arti e mestieri con dimostrazioni varie di attività e lavorazioni del passato, lungo le vie del borgo. In piazza Marchetti appuntamento con stand gastronomico, una mostra d’auto d’epoca sarà protagonista nel giardino dentro le mura e sarà allestito, come da tradizione, l’accampamento medievale a cura del Gruppo Lupo Rosso.

PREMI e RICONOSCIMENTI – L’associazione Borgo Pontormese ha deciso di assegnare i riconoscimenti ai volontari della Venerabile Arciconfraternita Misericordia di Empoli, ai volontari della Croce Rossa Italiana Comitato di Empoli, ai volontari delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli per il loro impegno e la loro professionalità a tutela della salute della comunità in questi anni di emergenza Covid-19.

Il ‘Cencio d’oro’ di questa edizione andrà alla Computer Gross, realtà economica italiana di eccellenza, per aver creato nuove occasioni di sviluppo e occupazione e aver dato slancio al tessuto economico empolese.

Il premio ’Il Pontormo’ alla cultura è stato assegnato invece a Nilo Capretti, per aver saputo coniugare abilmente l’amore per il patrimonio culturale del territorio con una grande competenza artistico-fotografica, riuscendo così a dar lustro alla città di Empoli e al paese di Pontorme.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa