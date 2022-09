Ex Ceppo, hub vaccinale aperto anche a settembre

Prosegue anche a settembre l’attività vaccinale preso l’ex Ceppo di Pistoia con l’intento di continuare a offrire un servizio di prossimità, facilitando l’adesione della popolazione alla campagna vaccinale. Il centro in piazza Giovanni XXIII sarà attivo un giorno alla settimana, il giovedì dalle 15 alle 19.

Come sottolineato dalla presidente della Società della Salute di Pistoia si continua l’attività presso l’Hub vaccinale che è iniziata nel dicembre 2021, per dare la migliore risposta possibile ai cittadini fragili e over 60 che hanno deciso di vaccinarsi. Ad oggi risultano effettuate presso l’Hub, circa 75mila vaccinazioni. Per questo nel mese di settembre ogni giovedì si prosegue su prenotazione attraverso il portale regionale. Qualora le richieste dovessero crescere, su precisazione della presidente della Società della Salute, l’Hub è pronto a rispondere aumentando i giorni di apertura del servizio per le sedute vaccinali.

Si ricorda che è possibile effettuare la prenotazione sul portale della Regione Toscana a https://prenotavaccino.sanita.toscana.it. Potranno prenotarsi i cittadini che rientrano nelle categorie che possono già effettuare la quarta dose e tutti coloro che devono effettuare la terza dose o completare il ciclo vaccinale primario. Al momento la copertura vaccinale presso l’Hub ex Ceppo, è di 500 dosi a settimana.

Fonte: Azienda Usl Toscana Centro - Ufficio stampa