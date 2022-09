Festa dell'Unità, a Pisa c'è Ilaria Cucchi

Prosegue “Democratica per natura”, la Festa regionale dell’Unità a Pisa, che sarà conclusa domenica 4 settembre alle 21.30 dal segretario nazionale del Pd, Enrico Letta.



Nel quartiere di Riglione, Piazza Sandro Pertini, oggi, giovedì 1 settembre, alle 18.30, dibattito su “Ius scholae: una scelta di civiltà”. Coordina: Silvia Pagnin, docente di scuola secondaria. Intervengono: Stefano Ceccanti, parlamentare e candidato Camera, Luigi Dei, Università di Firenze, Amancio Edu Ntugu Nenga, Coordinatore Movimento Shalom Pisa, Rino Picchi, Associazione San Tommaso in Ponte.

Alle 19 si parla di infrastrutture con l'assessore Stefano Baccelli, i docenti universitari Stefano Maggi e Dino Pedreschi, Marco Niccolai, presidente Commissione aree interne Regione Toscana e Arianna Buti, vicepresidente della Provincia di Pisa.



Alle 21 intervista sul programma politico del PD con Debora Serracchiani, Capogruppo alla Camera dei Deputati, Simona Bonafè, Segretaria PD Toscana e capolista collegio Camera dei Deputati, Antonio Mazzeo, Presidente del Consiglio Regionale della Toscana. Introduce Angela Pisano, Presidente Assemblea PD Pisa. Modera Andrea Vignolini, giornalista di Toscana Tv.

Domani, venerdì 2 settembre alle 19, iniziativa "Prima le Persone" con i candidati al parlamento Ilaria Cucchi, Marco Furfaro e Arturo Scotto, intervistati da Giorgio Bernardini, giornalista del Corriere Fiorentino. Introduce Simona Rossetti, responsabile welfare PD Toscana.

Sempre alle 19 presentazione del libro di Alessandro Volpi "1980, una lunga estate italiana". Interviene con l'autore Luca Doni, giornalista Punto Radio.

Tra gli appuntamenti successivi, sabato 3 settembre, alle 19, ospiti Lia Quartapelle e Dario Nardella, alle 21 Stefano Bonaccini e Simona Malpezzi.

Domenica chiusura alle 21.30 con il segretario nazionale Enrico Letta.

Fonte: Ufficio stampa