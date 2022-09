Fiori e brindisi per Domenica Bonuccelli, nuova centenaria di Montopoli

Brindisi e qualche pasticcino, da condividere con gli affetti per un giorno speciale. Il giorno è quello di Domenica Bonuccelli, di Montopoli, che oggi compie 100 anni. Grande festa nel comune del comprensorio per le candeline a tre cifre spente dalla cittadina, in compagnia della famiglia, del fedele amico a quattro zampe e del Comune.

Auguri sui social e dal vivo da parte dell'amministrazione. Per l'importante traguardo infatti la signora Domenica ha ricevuto la visita del sindaco Giovanni Capecchi e dell'assessora Cristina Scali, in un momento immortalato in una foto ricordo con un immancabile bel mazzo di fiori colorati e giganti palloncini a forma di 100. Auguri alla montopolese Domenica Bonuccelli!