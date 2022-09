Fucecchio torna al Medioevo, un weekend con Salamarzana

Fucecchio ruota all’indietro le lancette dell’orologio e si tuffa nel Medioevo. Torna il 3 e 4 settembre 2022, nel centro storico del paese, la classica due giorni di Salamarzana. La festa medievale giunge quest’anno alla tredicesima edizione ma quella che si inaugurerà nei prossimi giorni sarà la prima, dopo l’emergenza Covid, che si svolgerà senza più restrizioni e in forma integrale.

Salamarzana è il nome dell’antico castello costruito nel Medioevo dove oggi sorge il Parco Corsini. Rievocazioni di antichi mestieri, accampamenti militari, musici, figuranti e numerosi artisti di strada animeranno il 3 e 4 settembre il centro di Fucecchio illuminato con torce e ricamato di stendardi, ricreando atmosfere, luci e profumi di quella che fu l’antica Fucecchio: dalle 18 a mezzanotte tra artisti e giullari, acrobati, musici e falconieri, fachiri, giocolieri del fuoco, arcieri e combattenti. Oltre che gustarsi gli spettacoli, si potranno visitare monumenti, luoghi e palazzi storici del borgo accompagnati da guide in costume: dal Parco Corsini al Museo civico, dalla restaurata Torre di mezzo alla Chiesa di San Giovanni Battista, la Chiesa di San Salvatore, la Fondazione Montanelli Bassi e la Torre e Palazzo della Volta (sotterranei compresi). Non mancheranno giochi ed occasioni di divertimento per i bambini e piatti tipici medievali da assaporar, ricreati da ricette riscoperte in libri antichi.

L’iniziativa è promossa dall’associazione Amici del Centro storico e dal Comune di Fucecchio, con il patrocinio e il contributo della Regione Toscana, del Consiglio regionale della Toscana e di Toscana Energia. L’ingresso è gratuito. Info: amicicentrostoricofucecchio@gmail.com. Il programma è disponibile all’indirizzo www.salamarzana.com e su www.facebook.com/salamarzana.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa