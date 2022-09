Auto sbanda e travolge due pedoni, un decesso a Firenze

Grave incidente ieri pomeriggio in via Corridoni a Firenze, zona Careggi. Alle 19.30 circa un'auto ha travolto due pedoni. Portati in ospedale in codice rosso uno dei due pedoni travolti, un uomo di 65 anni, è deceduto. Secondo una prima ricostruzione della polizia municipale, al momento dell'incidente i due pedoni sembra che stessero camminando sul marciapiede sinistro di via Corridoni, da piazza Tanucci in direzione piazza Dalmazia quando un'auto, in transito sulla stessa via in senso opposto, per motivi in corso di accertamento ha sbandato. La vettura è finita sul marciapiede travolgendo le due persone e dopo l'impatto è rimbalzata sul lato opposto, fermandosi.

All'interno del mezzo i due occupanti sono rimasti incastrati ed estratti dai vigili del fuoco di Firenze Ovest, intervenuti sul posto. Liberati i due, padre lato passeggero e figlio di 29 anni conducente, sono stati trasportati in ospedale riportando ferite lievi. Gravi condizioni per i due pedoni, trasferiti d'urgenza in pronto soccorso a Careggi. Durante la notte uno dei due, un 65enne di nazionalità albanese residente a Firenze, non ce l'ha fatta. L'altro si trova ricoverato in prognosi riservata.

La dinamica è al vaglio della polizia municipale.