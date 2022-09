Jova Beach Party Viareggio, oltre il 70% dei nostri lettori si dice contrario

Si allunga la coda della polemica in merito al Jova Beach Party di Viareggio anche con il sondaggio della settimana della nostra testata gonews.it. Vi avevamo chiesto 7 giorni fa se eravate favorevoli all'evento nonostante i ricorsi e i sospetti di danneggiamento della flora della spiaggia del Muraglione, dove si terrà domani e dopodomani il grande evento musicale. Ebbene, i lettori di gonews.it si sono schierati nettamente per il No: impatto ambientale elevato per il 71,73% dei lettori. Dato che le risposte erano due, il restante 28,27% si è detto favorevole alla grande festa dell'artista cortonese.

Comunque sia, l'evento ci sarà salvo clamorosissime sorprese e per avere informazioni su tutto quello che c'è da sapere potete cliccare qui.