Lavori a Rufina per togliere il passaggio a livello

Sono in programma per questo fine settimana, sabato 3 e domenica 4 settembre, a Rufina (FI) le attività di cantiere propedeutiche per l’eliminazione del passaggio a livello.

In particolare i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) e delle ditte appaltatrici svolgeranno attività per lo spostamento di uno scambio ferroviario in stazione.

Questi lavori richiedono la sospensione della circolazione ferroviaria.

Durante le attività di cantiere i treni in servizio tra Pontassieve e Borgo San Lorenzo saranno sostituiti con autobus.

I sistemi di vendita dell’impresa ferroviaria sono aggiornati con i nuovi orari.

Fonte: Ferrovie dello Stato Italiane - Ufficio stampa