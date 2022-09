Lavori al cimitero di Certaldo dopo i danni da maltempo

Sono iniziati i lavori di ripristino e messa in sicurezza al cimitero comunale di Certaldo, a seguito dei danni provocati dal maltempo nei giorni 18 e 19 agosto. I segni sono stati da subito evidenti, con le lapidi di tre tombe private rovinate.

Alcune alberature, a causa del forte nubifragio e del vento, sono infatti cadute, altre sono rimaste pericolanti. Proprio per poter garantire l’incolumità dei visitatori, l’area interessata, quella vecchia, è stata recintata e resa inaccessibile per i giorni a seguire. I lavori, che saranno portati a termine in questa settimana, prevedono la rimozione delle alberature cadute e in bilico, in modo da tornare a garantire la normale fruizione da parte dei cittadini. Per eseguirli è stato chiesto l’intervento di una ditta specializzata. L’Amministrazione, dopo aver sporto regolare denuncia all’assicurazione per i danni, si impegna a sostenere le spese e a ripristinare le lapidi delle tombe rovinate.

Fonte: Comune di Certaldo