Lite in un condominio tra due uomini nordafricani che convivono nello stesso appartamento sulla via Emilia a Pisa. Questa notte le volanti della questura sono intervenute per riportare la calma tra un 27enne e un 34enne. Quest'ultimo è rimasto ferito con un corpo contundente, per questo è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale di Cisanello. La sua prognosi è di 2 settimane. Il 27enne è stato denunciato dalla polizia per lesioni personali aggravate.