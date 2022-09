Mini-crociere sui Navicelli e sull'Arno a Pisa

Un’insolita gita sui percorsi d’acqua che attraversano la città, per conoscerne la storia, le peculiarità, le caratteristiche e l’ambiente di Pisa. Una mini-crociera attraverso il canale dei Navicelli e l’Arno con due guide d’eccezione, il presidente della cooperativa Il Battello e il presidente della Port Authority di Pisa.

L’iniziativa prenderà il via venerdì 9 settembre, per ripetersi poi venerdì 16 settembre, venerdì 23 e venerdì 30 settembre (questa ultima data è da confermare). Ad accogliere i visitatori ci sarà un battello per circa 40 persone che, dalla Darsena Pisana, attraverso i Navicelli, il canale Incile e poi l’Arno, porterà alla scoperta della natura di questi luoghi, della sua storia e del fermento che vive la cantieristica. “Vogliamo offrire ai pisani e ai turisti - spiega il presidente di Port Autorhity, Salvatore Pisano - un punto di vista diverso della città, dall’acqua. Si tratta di una prima iniziativa, con l’obiettivo poi di estendere queste gite anche all’interno della città e nella zona naturalistica del Parco di San Rossore”.

L’appuntamento è alle 15.15 in Darsena. Da lì partirà il tour attraverso i nuovi e gli storici cantieri dell’area, immersi in un’area naturalistica di particolare impatto. Poi, tornando indietro, si passerà l’Incile e si risalirà il fiume Arno fino agli scali Roncioni, dove l’arrivo è previsto per le 17.30 circa. Un secondo tour inizia invece alle 17.00, con partenza dalla darsena pisana e arrivo agli scali Roncioni: bus navetta per il ritorno.

Per partecipare è necessaria la prenotazione sul sito www.top5viaggi.com. Il prezzo è di 12,50 euro per gli adulti, 5,50 euro per i bambini sotto i 12 anni, gratis per i minori di 6 anni.

“Questa iniziativa - spiega Pisano - nasce da un’idea del 2019, che purtroppo abbiamo dovuto mettere in pausa, a causa della pandemia da covid. Siamo contenti di poterla finalmente avviare, sicuri di poter offrire un punto di vista diverso, particolare e molto interessante di Pisa, sconosciuta ai più. Sulle imbarcazioni ci sarò anche io, assieme al presidente della cooperativa Il Battello, per raccontare ai presenti aneddoti, storie e curiosità dei luoghi che visiteremo e che potremmo osservare a bordo del battello. Già da ottobre - aggiunge il presidente della Port Authority - lavoreremo perché questa iniziativa divenga una costante e sia ampliata, coinvolgendo direttamente l’ente Parco Migliarino San Rossore. Crediamo infatti che questa iniziativa inoltre possa integrarsi con una proposta turistica legata alla natura e al turismo lento, e per questo ci auguriamo di riuscire a coinvolgere nel progetto anche i principali attori commerciali della nostra costa e dell’entroterra di Pisa. Allo stesso tempo - conclude Pisano - come presidente della Port Authority il mio obiettivo è quello di rendere la principale partecipata del comune di Pisa sempre di più a servizio del pubblico, tesa sempre verso lo sviluppo cantieristica navale, ma non perdendo mai di vista ambiente, natura, storia e tradizioni della nostra amata Pisa”.

Fonte: Ufficio Stampa