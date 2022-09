Pacchetto scuola 2022-23, domande aperte a Montespertoli

Pubblicato il bando regionale per l'assegnazione dell'incentivo economico denominato "Pacchetto scuola" per l'anno 2022-2023 destinato alle famiglie con studenti iscritti alla scuola secondaria di primo e secondo grado: un aiuto per quelle famiglie in condizioni socio-economiche svantaggiate con l’obiettivo di garantire il diritto allo studio.

Per accedere al bando è necessario inviare la domanda d'ammissione entro mercoledì 21 settembre (compreso) tramite consegna diretta presso l'ente oppure via pec o via raccomandata.

Il beneficio può essere utilizzato per acquisto libri di testo; acquisto altro materiale didattico; spese servizi scolastici.

Il beneficiario non è tenuto a produrre documentazione di spesa ma a conservarla per successivi controlli ex-post da effettuarsi a carico del Comune di Montespertoli. Se il beneficiario non potrà dimostrare la spesa sostenuta sarà soggetto a revoca. Se la documentazione di spesa prodotta ricopre parzialmente la spesa effettuata, la revoca sarà parziale.

La modulistica per richiedere il beneficio è scaricabile dal sito web del Comune di Montespertoli, all’indirizzo https://bit.ly/pacchettoScuola, per ulteriori informazioni si può telefonare a: ufficio scuola del Comune di Montespertoli, 0571/600244-246-267 dalle ore 9,00 alle ore 13,30 (tutti i giorni) ed anche dalle ore 15,00 alle 17,30 (il martedì ed il giovedì); o scrivere al seguente indirizzo: scuola@comune.montespertoli.fi.it

Fonte: Comune di Montespertoli