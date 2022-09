In piedi sulla pagaia, all'Elba nasce il Sup Festival

Se c’è uno sport d’acqua che permette più di altri di godere del mare e di punti panoramici impossibili da raggiungere via terra, questo è lo Stand Up Paddle: una disciplina sportiva in cui chi sta in piedi sulla tavola, più lunga e più larga rispetto a quella utilizzata nel surf tradizionale, si muove con un’apposita pagaia. Un’attività outdoor che non solo è sport ma anche un modo alternativo di vivere escursioni e conoscere angoli di territorio incontaminati. Come quelli che si trovano a Marciana Marina, piccola e suggestiva località dell’Isola d’Elba, che, proprio per celebrare questa pratica sportiva, da venerdì 9 a domenica 11 settembre organizza il primo Sup Festival.

L’evento, promosso dalla Proloco locale con l’obiettivo di promuovere il territorio attraverso la cultura dello sport, permetterà a chiunque, anche ai principianti, di potersi muovere sull’acqua in modo semplice, coniugando l’attività sportiva alle escursioni intorno alla costa di Marciana Marina: il comune più piccolo di tutta l’isola con appena cinque chilometri quadrati di natura lussureggiante, tranquillità e puro divertimento nel cuore del Mar Tirreno, facilmente raggiungibile con un’ora di navigazione dal porto di Piombino. Con la sua splendida cornice del Monte Giove a Ovest e del Monte Perone a Est e gli abitati che appaiono incastonati nel Monte Capanne in una vera e propria cartolina di straordinaria bellezza, contemplare questo territorio dal mare è un’esperienza ancora più affascinante.

Oltre alla possibilità di vivere un’esperienza collettiva all’insegna della scoperta del territorio, dell’avventura, del turismo attivo e del benessere personale, il Sup Festival sarà l’occasione di avvicinarsi a questa specialità sportiva, di partecipare a corsi gratuiti con istruttori certificati, ad escursioni e momenti conviviali con spettacoli di musica.

Inoltre, sia i più esperti che quelli alle prime armi potranno partecipare alla Sup fun race, una gara non competitiva a squadre con premiazione finale, divisa in due categorie, una per gli adulti e l’altra per bambini.

Il festival è convenzionato con Moby e molti degli albergatori della zona. Maggiori informazioni sono consultabili sul sito https://supfestival.it/ dove è possibile trovare il programma dei tre giorni e iscriversi all’iniziativa.