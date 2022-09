Quarrata elegge Arianna Polidori di Prato Miss Sorriso Toscana 2022.

La bella concorrente pratese prevale sul gruppo delle altre 20 concorrenti in gara e si aggiudica il diritto di partecipare oltre che alla finale regionale di Miss Toscana in programma per venerdi' 2 settembre per la 40esima volta consecutiva a Casciana Terme anche alle prefinali nazionali di Miss Italia.

La manifestazione inserita come apertura del cartellone del Settembre Quarratino fiore all'occhiello degli eventi proposti dall'Amministrazione Comunale e' stata organizzata dalla Rem Event Organizatio di Roberto Prioreschi e Marzia Cigheri, ed ha visto affluire in piazza Risorgimento il pubblico delle grandi occasioni.

Non facile il lavoro della giuria della serata presieduta da Gabriele Romiti sindaco di Quarrata e come segretario da Carlo Pancani titolare della Pancani Elettrodomestici nel dover scegliere la vincitrice del titolo regionale e le altre 5 pretendenti alle fasce della serata, ed al termine dello scrutinio delle schede ha emesso il seguente giudizio:

1^ Classificata - Miss Sorriso Toscana 2022 - ARIANNA POLIDORI - di Prato - 21 anni - social manger - H. 1,70 - capelli castani - occhi marroni - del segno dell'Acquario.

2^ Classificata - Miss Seconda Classificata -JASMINE ORLANDI - di Firenze - 20 anni - studentessa - H. 1,75 - capelli castani - occhi marroni - del segno del Toro.

3^ Classificata - Miss Terza Classificata - TERESA SENESE - di Montemurlo (PO) - 28 anni - impiegata - H. 1,74 - capelli castani - occhi marroni - del segno dell'Ariete.

4^ Classificata - Miss Quarta Classificata - JASMINE PUCCI - di Carmignano (PO) - 22 anni - studentessa - H. 1,68 - capelli castani - occhi marroni - del segno del Toro.

5^ Classificata - Miss Quinta Classificata - GEMMA ARIANNA BIANCIARDI - di Prato - 26 anni - libera professionista - H. 1,78 - capelli neri - occhi castani - del segno della Bilancia.

6^ Classificata - Miss Sesta Classificata - MARTINA COMPARINI - di Sesto Fiorentino (FI) - 26 anni - impiegata - H. 1,70 - capelli biondi - occhi marroni - del segno dello Scorpione.

Miss Sorriso Toscana è stata premiata con la fascia da Gabriele Romiti sindaco di Quarrata e incoronata da Roberto Prioreschi della Rem Event Organization ed ha ricevuto dalla signora Paola Pelatti della gioielleria Pelatti di Quarrata il gioiello messo a disposizione dallo sponsor nazionale Miluna.

L'inizio della serata è stata dedicata alla presentazione della squadra e dirigenza della ASD Blu Wolley Quarrata che partecipa al campionato di Serie C e a seguire le esibizioni di ballo proposte dalla scuola Top Dance Academy di Quarrata , molto gradita dal pubblico anche la sfilata dove tutte le concorrenti hanno presentato i modelli della collezione 2022 sole - vista proposti da Ottica Helios di Quarrata mentre gli addobbi floreali ed i fiori delle miss sono state offerti dalla Bottega del Fiore di Quarrata.

La serata è stata condotta da Raffaello Zanieri, ospiti della serata Gaia Corbinelli Miss Rocchetta Bellezza Toscana 2022 e Serena Sestini Miss Cinema Toscana 2022 e l'avvocato Silvia Bartolini presidente del Codacons Toscana che ha promosso lo Sportello Anti-Stalker a favore delle persone vittime di atti persecutori.

Le acconciature di tutte le concorrenti sono state effettuate da RCS Riccardo Capelli System con salone a Quarrata,mentre il trucco è stato curato da Caterina Rafanelli del centro estetico Studio Donna di Olmi di Quarrata.

L'organizzazione della serata e' stata curata dall'agenzia Syriostar di Gerry Stefanelli di Montecatini Terme responsabile del concorso da oltre 40 anni per la Toscana, con la preziosa collaborazione di Giovanni Rastrelli, Andrea Governi e Stefano Petruzzi per la collaborazione alla manifestazione da parte dell'agenzia Vegastar di Pistoia.

