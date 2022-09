Ritrovato cadavere in un campo a Pisa, indagini in corso

Durante alcuni lavori in un campo nella periferia nord di Pisa è stato ritrovato oggi un cadavere in avanzato stato di decomposizione. Ad accorgersene un operaio di una ditta privata, che ha richiesto immediatamente l'intervento delle forze dell'ordine. Il cadavere, che si trovava seminascosto dalla boscaglia, è stato urtato dalla benna impiegata sul campo per i lavori di manutenzione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che dopo ore di rilievi hanno fatto trasferire i resti umani all'istituto di medicina legale dell'università di Pisa, dove saranno effettuati ulteriori esami scientifici. Al momento non è stato possibile risalire a quando sia avvenuto il decesso perché il corpo, di cui sono state ritrovate solo alcune parti, era in avanzato stato di decomposizione. L'ipotesi è che si trovasse nel campo da diversi mesi e che il forte caldo di questa estate lo abbia reso irriconoscibile, non potendo chiarire neppure se appartenga ad un uomo o ad una donna. Dai primi riscontri non ci sarebbero segni evidenti di violenza subita.

Sono in corso le indagini degli inquirenti, iniziate dalle denunce degli ultimi mesi di persone scomparse, non solo sul territorio intorno a Pisa ma in tutta Italia.