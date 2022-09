Rsa, 'In nome dei diritti' onlus: "Per gli anziani lockdown senza fine"

"Isolamento e solitudine, questo quello che continuano a vivere da ormai 2 anni e mezzo gli anziani ospiti nelle Rsa anche della Toscana. Per i familiari fare visita ai loro cari ospitati in queste strutture rimane un’impresa". Così in una nota l'associazione 'In nome dei diritti' onlus.

"Per quanto riguarda la Toscana, il tutto è infatti ancora regolamentato dalla Delibera di Giunta regionale 375 del 6 aprile 2022 che stabilisce le modalità di visita: Green pass, tampone, prenotazione di data e ora, contatto fisico ammesso solo in pochi casi. Per chi ha ancora capacità intellettiva, tutto ciò ne annulla totalmente la personalità. Crediamo fermamente che il diritto alle relazioni sociali, perduto da questi cittadini 2 anni e mezzo fa a causa della pandemia, debba essere immediatamente ripristinato. Reputiamo - prosegue l'associazione - anche essendo in campagna elettorale, che i vari candidati dovrebbero esprimersi circa un tema che riguarda tanti nostri concittadini e le loro famiglie. Si riempiono gli stadi e le spiagge di tutta Italia con concerti sconfinati e si abbandona nella solitudine i nostri anziani - conclude 'In nome dei diritti' - siamo sicuri che questa sia civiltà?".