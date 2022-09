Corsi di ginnastica per anziani, il Comune di Montemurlo cerca laureati in scienze motorie

Il Comune di Montemurlo cerca un soggetto a cui affidare la gestione dei corsi di attività motoria per la terza età per i prossimi tre anni fino al 31 maggio 2025. L'importo totale a base d'asta è di 15 mila euro (5mila euro l'anno) per otto mesi di attività, da ottobre a maggio di ogni anno, ed un'utenza stimata di circa cento persone. Tre i corsi da effettuare presso le palestre comunali di Bagnolo, Montemurlo e Oste per un impegno di nove ore settimanali complessive. L'amministrazione comunale per individuare il gestore effettuerà un'indagine di mercato sulla piattaforma Start, il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana. Sono ammessi a partecipare società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, le discipline sportive associate riconosciute dal CONI e/o al Cip, gli enti di promozione sportiva, le Federazioni sportive nazionali, le associazioni di promozione sociale riconosciute dal Coni. Tutti i soggetti dovranno avvalersi di istruttori laureati in Scienze motorie, sport e salute o equipollenti. Il servizio sarà affidato al soggetto partecipante che presenterà l’offerta economica più bassa. I concorrenti dovranno presentare l'offerta e l’altra documentazione richiesta entro e non oltre il 16 settembre 2022 alle ore 10.

Per eventuali chiarimenti relativi al servizio, è possibile contattare l'ufficio Sport del Comune di Montemurlo telefono 0574-558577 oppure 0574-558569 o scrivere a: sport@comune.montemurlo.po.it

Per eventuali chiarimenti in ordine alla procedura di affidamento è possibile contattare il settore Qualità dell’amministrazione: telefono 0574 558211 oppure 0574 558226 email: valentina.cecchi@comune.montemurlo.po.it; monica.mannelli@comune.montemurlo.po.it.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa